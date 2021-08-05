Министры юстиции ШОС встретятся в виртуальном формате

Завтра, 6 августа, в Душанбе в виртуальном формате состоится Восьмое совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Об этом, как передает в четверг Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар», сообщили в Министерстве юстиции Республики Таджикистан.

Восьмое совещание министров юстиции государств-членов ШОС будет организовано на основании Основного плана действий председательства Республики Таджикистан в Шанхайской организации сотрудничества на 2020-2021 годы.

Ожидается, что в рамках совещания будут рассмотрены вопросы, связанные с взаимодействием государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области права и юстиции