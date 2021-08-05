Министры юстиции ШОС встретятся в виртуальном формате
Завтра, 6 августа, в Душанбе в виртуальном формате состоится Восьмое совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Об этом, как передает в четверг Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар», сообщили в Министерстве юстиции Республики Таджикистан.
Восьмое совещание министров юстиции государств-членов ШОС будет организовано на основании Основного плана действий председательства Республики Таджикистан в Шанхайской организации сотрудничества на 2020-2021 годы.
Ожидается, что в рамках совещания будут рассмотрены вопросы, связанные с взаимодействием государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области права и юстиции
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