Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,63%, до 74,06 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,64%, до 70,91 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы в среду оценивают данные о снижении запасов нефти от Американского института нефти (API). Так, запасы "черного золота" за неделю по 10 сентября сократились в США на 5,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,9 миллиона баррелей.

Данные минэнерго о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду.

Трейдеры также продолжают следит за климатической ситуацией в Мексиканском заливе, где в начале неделе ураган "Николас" надвигался на штат Техас.

"Хотя отключение электроэнергии из-за урагана ненадолго перекрыло крупнейший в США трубопровод, по которому нефть идет из Хьюстона на северо-восток, его влияние на добычу на шельфе было относительно ограниченным", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.