Первые партии авиатоплива Jet A-1 выставлены на продажу на бирже Туркменистана
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Электроснабжение и доступ к интернету на освобожденных территориях Азербайджана будут обеспечиваться посредством единой кабельной линии
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Бузовна-1" в Хазарском районе Баку (ФОТО)
Пакистан осуждает вандализм Армении на азербайджанских территориях за период оккупации - советник омбудсмена
Свыше 70% приватизированных на аукционах объектов госимущества пришлись на транспорт - Госслужба Азербайджана
Военные самолеты Азербайджана и Турции совершили боевые вылеты в рамках совместных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Международная миссия по расследованию фактов посетит освобожденные азербайджанские территории - омбудсмен
Рабочая группа по вопросам градостроительства на освобожденных землях Азербайджана провела заседание
Посол Турции разместил публикацию в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Проходят шествия в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО)