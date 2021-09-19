В Азербайджане вырос объем производства электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года в Азербайджане всеми видами электростанций было выработано 17,467 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана, этот показатель вырос в годовом исчислении на 7,2 процента, или 260,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Отмечается, что гидроэлектростанции (ГЭС) Азербайджана в январе – августе 2021 года произвели 945 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что на 14,3 процента (116,3 миллиона киловатт-часов) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выработка электроэнергии ТЭС составила 15,897 миллиарда киловатт-часов – это на 7,2 процента (160,6 миллиона киловатт-часов) больше, чем в январе – августе 2020 года.

В отчетный период ветряные электростанции Азербайджана выработали 57,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 16,9 процента (11,6 миллиона киловатт-часов) меньше показателя января – августа прошлого года.

Солнечные электростанции в стране произвели 37,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 16,1 процента, или 5,2 миллиона киловатт-часов.

Отметим, что в январе – августе 2021 года объем производства продукции и оказанных услуг промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями Азербайджана, работающими в этой сфере, вырос на 2,6 процента, или 83,46 миллиона манатов, и достиг 32,1 миллиарда манатов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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