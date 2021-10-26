bp и SOCAR обсудили вопрос увеличения добычи газа в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и исполнительный вице-президент по добыче и эксплуатации bp Гордон Биррелл обсудили вопрос увеличения добычи газа в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Стороны сосредоточили внимание на процессе разведочного бурения на мелководье Абшеронского полуострова (SWAP), а также на значимости увеличения добычи газа в Азербайджане за счет различных источников на фоне растущего спроса на голубое топливо на внутреннем и мировом рынке.

Биррелл отметил, что bp заинтересована в долгосрочной работе в нефтегазовом секторе Азербайджана.

Абдуллаев, в свою очередь, выразил приверженность развитию совместных проектов с bp, подчеркнув, что обеспечение энергетической безопасности Азербайджана является приоритетом для правительства и SOCAR.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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