Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе понизились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", понизилась на 1,56 доллара (1,88 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 81,06 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 83,77 доллара за баррель, минимальная – 73,91 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 80,33 доллара за баррель, что на 4,12 доллара (4,87 процента) меньше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 83,03 доллара за баррель, минимальная – 73,22 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS понизилась на 3,85 доллара (4,78 процента) по сравнению с показателем прошлой недели и составила 80,44 доллара за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 79,33 доллара за баррель, минимальная – 69,45 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated понизилась на 1,93 процента, или 1,97 доллара - до 80,52 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 83,13 доллара за баррель, минимальная – 73,27 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 22.11.21 23.11.21 24.11.21 25.11.21 26.11.21 Средняя цена Azeri LT CIF $81,57 $83,27 $83,77 $82,82 $73,91 $81,06 Azeri Light FOB Ceyhan $80,80 $82,53 $83,03 $82,08 $73,22 $80,33 Urals (EX NOVO) $77,06 $78,80 $79,33 $78,33 $69,45 $76,59 Brent Dated $81,11 $82,83 $83,13 $82,26 $73,27 $80,52

Официальный курс на 29 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)