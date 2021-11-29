Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе понизились, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", понизилась на 1,56 доллара (1,88 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 81,06 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 83,77 доллара за баррель, минимальная – 73,91 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 80,33 доллара за баррель, что на 4,12 доллара (4,87 процента) меньше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 83,03 доллара за баррель, минимальная – 73,22 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS понизилась на 3,85 доллара (4,78 процента) по сравнению с показателем прошлой недели и составила 80,44 доллара за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 79,33 доллара за баррель, минимальная – 69,45 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated понизилась на 1,93 процента, или 1,97 доллара - до 80,52 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 83,13 доллара за баррель, минимальная – 73,27 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
22.11.21
|
23.11.21
|
24.11.21
|
25.11.21
|
26.11.21
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$81,57
|
$83,27
|
$83,77
|
$82,82
|
$73,91
|
$81,06
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$80,80
|
$82,53
|
$83,03
|
$82,08
|
$73,22
|
$80,33
|
Urals (EX NOVO)
|
$77,06
|
$78,80
|
$79,33
|
$78,33
|
$69,45
|
$76,59
|
Brent Dated
|
$81,11
|
$82,83
|
$83,13
|
$82,26
|
$73,27
|
$80,52
Официальный курс на 29 ноября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)