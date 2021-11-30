Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 2 млрд тонн

Энергетика 30 ноября 2021 16:04 (UTC+04:00)
Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 2 млрд тонн
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