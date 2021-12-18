Премьер Азербайджана ознакомился с работами по модернизации и реконструкции НПЗ имени Г. Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с работами по модернизации и реконструкции на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

"После ознакомления с проводимыми работами состоялось совещание под председательством премьер-министра и с участием председателя, членов Наблюдательного совета и президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На совещании в центре внимания находился вопрос проведения работ по модернизации и реконструкции в соответствии с графиком, были обсуждены выполненные и предстоящие работы. Также были определены задачи на будущее, даны поручения по своевременному и полному выполнению соответствующих работ", - говорится в сообщении Кабмина.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)