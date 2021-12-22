Следующий энергетический форум с Азербайджаном пройдет в Турции - Фатих Донмез

БАКУ /Trend/ - Следующий энергетический форум с Азербайджаном пройдет в Турции.

Об этом сказал в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку, сообщает Trend.

«Наша сила заключается в братстве. Энергетическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном не ограничивается углеводородами. Турция продолжит поддерживать Азербайджан в восстановлении мира и созидательных работах на освобожденных территориях. Считаю, что документы, которые будут подписаны в рамках форума, принесут пользу всем секторам экономики. Проекты, реализуемые между Азербайджаном и Турцией, являются показателем наличия огромного потенциала у нашего сотрудничества», - сказал Донмез.

22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум. Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)