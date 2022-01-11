Транспортировка нефти на НПЗ Казахстана продолжается в штатном режиме - АО «КазТрансОйл»

БАКУ /Trend/ - Cистема магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» функционирует в штатном режиме в условиях режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан, передает во вторник Trend со ссылкой на АО «КазТрансОйл».

Сообщается, что транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и в экспортных направлениях осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным Министерством энергетики страны.

"Транзит российской нефти в Китай также осуществляется в стабильном режиме. В условиях режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан вред здоровью и жизни работников, а также ущерб производственным объектам и имуществу АО «КазТрансОйл» не зафиксированы. Производственные объекты ТОО «МунайТас», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», ТОО «Магистральный Водовод» работают в штатном режиме", - сообщили в компании.