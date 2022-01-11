Добычные объекты ЛУКОЙЛ в Казахстане работают в штатном режиме
БАКУ /Trend/ - Добычные объекты ЛУКОЙЛ в Казахстане работают в штатном режиме, передает во вторник Trend со ссылкой на компанию.
«По состоянию на 11 января 2022 года, все организации группы, осуществляющие добычную деятельность на территории Республики Казахстан, работают в штатном режиме», - говорится в сообщении ЛУКОЙЛ.
Отметим, что компания работает в Казахстане с 1995 года. Она участвует в нескольких добывающих проектах на суше, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). ЛУКОЙЛ вкладывает значительные средства как в производственные проекты, так и в социальное развитие региона.
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