Выросли темпы производства электроэнергии на Ахалской ГЭС
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В Азербайджане проведено 2 505 мониторингов соблюдения требований карантина на торжественных мероприятиях - МВД
Граждане, отправившиеся в Шушу, должны придерживаться рекомендаций по мерам безопасности - начальник полиции города
Генпрокуратура Азербайджана в 2021 г. направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам
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В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)
Запуск автобусных рейсов на освобожденные земли Азербайджана сыграет важную роль в интеграции этих территорий - госслужба