SOCAR AQŞ и иракская IDC обсудили возможности сотрудничества в сфере бурения

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор SOCAR AQŞ Самир Моллаев встретился с делегацией, возглавляемой директором Иракской буровой компании (IDC) Басимом Абдулкаримом, и обсудил возможности сотрудничества в области бурения, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR AQŞ.

«На встрече, прошедшей в бакинском офисе SOCAR AQŞ, Самир Моллаев проинформировал гостей о многолетней и славной истории нефтегазовой отрасли Азербайджана, рассказал о реализованных компанией буровых проектах и ​​ее достижениях. Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества», - говорится в сообщении компании.

По ее данным, иракская сторона была проинформирована о текущей деятельности SOCAR AQŞ, а также о широком спектре ее услуг. В рамках визита делегация посетила производственную и снабженческую базы компании, а также Бакинскую школу бурения.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn