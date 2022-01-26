Посол России оценил работу ЛУКОЙЛ в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Российская компания ЛУКОЙЛ действует активно и продуктивно на азербайджанском рынке.
Об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в ответ на вопрос Trend на пресс-конференции по итогам 2021 года.
«Что касается энергосектора, напомню, что российский ЛУКОЙЛ приобрел 9,99 процента акций в проекте «Шах Дениз» и его доля сегодня составляет 19,99 процента. Также ЛУКОЙЛ имеет долю в 25 процентов в проекте разработки мелководья Абшеронского полуострова (SWAP). ЛУКОЙЛ показывает себя серьезным инвестором, инвестором в развитии "зеленой" энергетики, и я считаю, что компания действует активно и продуктивно на азербайджанском рынке», - сказал Бочарников.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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