Доходы SOCAR Carbamide выросли в разы

БАКУ /Trend/ - Доходы завода SOCAR Carbamide в 2021 году выросли в шесть раз и превысили 223 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт производимого заводом карбамида за последние три года утроился и составил около 372 тысяч тонн.

В министерстве отметили, что продукция завода реализуется внутри страны и за рубежом. Около 87 процентов карбамида экспортируется в Бразилию, Турцию, Румынию, Россию, Болгарию, Албанию, Италию, Грузию и другие страны.

SOCAR Carbamide, который является резидентом Сумгайытского химического промышленного парка, играет решающую роль в развитии сельского хозяйства и ненефтяного экспорта Азербайджана.

Завод, введенный в эксплуатацию в январе 2019 года, играет важную роль в снижении зависимости от импорта азотных удобрений и удовлетворении спроса местных фермеров на эту продукцию.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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