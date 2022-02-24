Цена нефти Brent превысила $105

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 8,64%, до $105,21 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:21, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 13:12, стоимость Brent достигла $105 за баррель, росла на 8,43%. К 13:14 стоимость Brent превысила $105 за баррель, росла до $105,04 за баррель (+8,47%).

В последний раз стоимость Brent превышала $105 за баррель в августе 2014 года.