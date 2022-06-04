Министр энергетики Азербайджана назвал объем импорта туркменского газа через Иран

ШУША /Trend/ - С начала 2022 года Азербайджан импортировал 1,5 миллиарда кубометров туркменского газа через Иран.

Как передает в субботу корреспондент Trend, об этом сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий», которая проходит в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели

По его словам, в ходе визита министра Ирана в Азербайджан были достигнуты соответствующие договоренности.

«Иран и впредь будет участвовать в этом сотрудничестве», - сказал Шахбазов.

Как ранее сказал министр нефти Ирана Джавад Овджи, Азербайджан, Туркменистан и Иран договорились удвоить объем обмена природным газом в рамках сделки, достигнутой в ноябре 2021 года.

Он отметил, что три страны практически согласовали договоренности об удвоении объемов обмена природным газом. В настоящее время Туркменистан поставляет 5-6 миллионов кубометров газа в день в северо-восточные районы Ирана, а Иран поставляет такое же количество газа в Азербайджан на своей северо-западной границе.

Напомним, что 28 ноября 2021 года в Ашхабаде на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) было подписано трехстороннее соглашение о свопе туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана.

Реализация контракта началась 1 января 2022 года.