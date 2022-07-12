В SOCAR Energy Ukraine назвали срок решения вопроса с дефицитом дизтоплива в Украине

БАКУ /Trend/ - Вопрос с дефицитом дизтоплива в Украине будет решен в течение одного - двух месяцев, кроме того, улучшится и ситуация с бензином. Как сообщает Trend, об этом сказал в интервью Forbes директор SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

«Ситуация стабилизируется. В июле мы видим, что рынок насыщается. В этом месяце потребность по дизелю будет закрыта на 80 процентов. Потребность по бензину закрыта где-то на 50 процентов. Дефицит автогаза был преодолен в начале июня. Ситуация примерно одинакова во всех регионах страны. В течение одного - двух месяцев исчезнет дефицит дизеля, улучшится и ситуация с бензином. Тогда мы сможем осознать реальное потребление нефтепродуктов в стране. Прогнозирую, что по сравнению с прошлым годом потребление упадет на 20 процентов - до примерно 800 тысяч тонн в месяц», - сказал Орлов.

По его мнению, преодоление дефицита приведет к снижению цен.

«Цена на автогаз уже упала на 10 процентов, дизель подешевеет примерно на пять процентов. Перспективы снижения цен на бензин пока не вижу. Прогнозировать цены сейчас сложно. С одной стороны, котировки на нефть пошли вниз, что уменьшает конечную стоимость топлива, а с другой – на цены влияет существенно выросший курс валют, а также логистика. К примеру, «Укрзализныця» недавно подняла свои тарифы на 70 процентов. Впрочем, острого дефицита не будет. Игроки рынка наладили логистику, закупили бензовозы, нашли контрагентов», - сказал Орлов.

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