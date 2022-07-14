Еврокомиссия предложила сделку для увеличения импорта газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Еврокомиссия предложила странам ЕС сделку с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и поддержке с этой целью расширения "Южного газового коридора", сообщает Trend.

В проекте соглашения, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет его экспорта в ЕС в объеме не менее 20 миллиардов кубометров в год по "Южному газовому коридору" к 2027 году, в соответствии с коммерческой жизнеспособностью и рыночным спросом.

Обе стороны будут поощрять финансирование расширения этой сети для увеличения поставок в Европу, отмечается в проекте.

Подобная инфраструктура должна обеспечить в будущем транспортировку газа с низким содержанием углерода, чтобы избежать вредных выбросов, вызывающих глобальное потепление, говорится в документе.

В проекте также подчеркивается важность "долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов" для того, чтобы производители газа смогли избежать каких-либо рисков.

В нем говорится, что будущие газовые контракты должны быть согласованы с целями ЕС в области изменения климата, что, по мнению Брюсселя, потребует резкого сокращения потребления голубого топлива, особенно после 2030 года.

Обе стороны должны активизировать усилия по минимизации выбросов метана, парниковых газов в своих цепочках поставок, отмечается в документе.

В проекте соглашения говорится, что ЕС и Азербайджан также изучат возможности развития ЛЭП для поставок электроэнергии, будут продвигать возобновляемые источники энергии и обсудят будущую торговлю водородом.

Отметим, что ЕС и Азербайджан ведут активный диалог по увеличению объемов поставок газа на фоне энергетического кризиса. Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии и представители правительства Азербайджана встретились 13 мая для обсуждения энергетических вопросов в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном в области энергетики. Состоялась специальная встреча, посвященная текущему сотрудничеству в энергетической сфере и перспективам увеличения объемов экспорта азербайджанского газа в ЕС в соответствии с производственными мощностями и сценариями расширения "Южного газового коридора". В условиях обострения глобальных энергетических проблем стабильные двусторонние энергетические отношения и сотрудничество между ЕС и Азербайджаном являются ключевым фактором, способствующим конкурентоспособным, диверсифицированным и надежным поставкам газа.

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