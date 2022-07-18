ЕС и Азербайджан подчеркнули необходимость изучения развития ЛЭП

БАКУ /Trend/ - ЕС и Азербайджан подчеркнули необходимость изучения развития линий электропередачи.

Как сообщает Trend, об этом говорится в тексте «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере».

В целях наиболее эффективного использования потенциала в сфере ВИЭ обеих сторон и поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников, а также торговли ею стороны согласны с необходимостью изучения развития линий электропередачи между ЕС и Азербайджаном, в том числе через Черное море и Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, а также обсудить потенциальное сотрудничество по адаптации электрических сетей и обменов к стандартам ENTSO-E.

Стороны также стремятся сотрудничать для разработки безопасных и устойчивых энергетических технологий и выявления инновационных идей для продвижения использования «зеленой» энергии и поиска климатически нейтральных решений.

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