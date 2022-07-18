ЕС и Азербайджан обсудят перспективы торговли «зеленым» водородом

БАКУ /Trend/ - ЕС и Азербайджан обсудят перспективы развития генерирующих мощностей, транспорта и торговли «зеленым» водородом и другими возобновляемыми газами.

Как сообщает Trend, об этом говорится в тексте «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере».

Стороны согласны с важностью использования возобновляемого водорода и других возобновляемых газов в качестве устойчивого решения для сокращения выбросов парниковых газов в трудно поддающихся обезуглероживанию промышленных процессах, секторах экономики, таких как производство электроэнергии. Они также подчеркивают важность создания условий для роста инвестиций в мощности и использование возобновляемого водорода и других возобновляемых газов.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества по обсуждению перспектив развития генерирующих мощностей, транспорта и торговли возобновляемым водородом и другими возобновляемыми газами, а также по использованию возобновляемого водорода и его производных в промышленных процессах и в хранении энергии.

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