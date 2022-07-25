Планы Азербайджана по «зеленой» энергии – путь к реализации гигантского потенциала

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», в которой намечен четкий план развития всех отраслей экономики страны. Хотелось бы обратить внимание на пункты стратегии, касающиеся «зеленой» энергии, ибо будущее сегодня именно за развитием этой сферы.

Стратегия предусматривает достаточно амбициозные планы по «зеленой» энергии, реализация которых выведет развитие этой сферы на совершенно новый уровень. Так, планируется к 2026 году создать энергетический хаб Азербайджан (Нахчыванская Автономная Республика) - Турция - Европа. В рамках проекта также будет построена преобразовательная подстанция HVDC (постоянный ток высокого напряжения) и двухцепная ЛЭП (400 кВ) протяженностью 230 километров. Это позволит напрямую экспортировать электроэнергию в Турцию.

Кроме того, в этот период инфраструктура альтернативной энергетики будет расширена в рамках государственно-частного партнерства. Будут приняты меры для поощрения привлечения частного сектора к работам по данной энергетической инфраструктуре. Также будут обеспечены строительство и ввод в эксплуатацию в утвержденном количестве электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии. Таким образом, планируется увеличить долю ВИЭ в общей выработке электроэнергии.

Кроме того, в соответствии со стратегией, в Азербайджане будут разработаны пилотные проекты по использованию геотермальной энергии и энергии биомассы, определены пилотные проекты и обеспечена ежегодная положительная динамика в этой сфере. Более того, предусматривается исследование потенциала морской ветроэнергетики и проведение подготовительных мероприятий для его использования. С этой целью соответствующие структуры должны подготовить предложения. Завершение подготовительных мероприятий для использования потенциала морской ветроэнергетики в рамках государственно-частного партнерства запланировано на конец 2026 года.

В Азербайджане также будет поощряться создание и деятельность независимых поставщиков в электроэнергетической сфере. Предусматривается реализация за этот период предложений по созданию независимых поставщиков в электроэнергетической системе, обеспечение их деятельности и улучшение электроснабжения.

В стратегии отмечается, что в Азербайджане будет подготовлена госпрограмма по низкоуглеродному развитию. Она будет разработана в 2022-2024 годах. Кроме того, до 2024 года будет подготовлен Национальный план по электромобильности, обеспечено стимулирование функционирования экологически чистых и безопасных транспортных средств (легковых автомобилей, автобусов и др.), создание необходимой инфраструктуры.

В Азербайджане в 2022-2023 годах планируется изучение потенциала в области производства водорода и его использования, формирование предложений по пилотным проектам в этой области. Более того, планируется исследование в энергетическом секторе вопросов применения систем накопления энергии и технологий улавливания, использования и хранения углерода, выдвижение соответствующих предложений.

Как сказал Trend азербайджанский эксперт-экономист Эмин Гарибли, реализация всех этих целей позволит превратить Азербайджан в международный энергетический хаб и укрепит его позиции в качестве надежного поставщика энергоресурсов.

«В Азербайджане, где имеется большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии, строятся несколько новых электростанций, которые будут работать по принципу производства «зеленой» энергии. Как известно, ЕС и Азербайджан недавно подчеркнули необходимость изучения вопроса развития ЛЭП, в том числе через Черное море и Нахчыванскую Автономную Республику. В «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» предусматривается создание энергетического хаба Азербайджан (Нахчыванская Автономная Республика) - Турция – Европа. Это, действительно, очень амбициозный план. Сегодня разработка Азербайджаном газовых месторождений, а в будущем получение электроэнергии из ВИЭ позволят нам повысить свою значимость в Европе и в мире в качестве экспортера газа и «зеленой» электроэнергии. При этом мы сможем интегрироваться в европейскую энергосистему», - сказал Гарибли.

Эксперт-экономист подчеркнул необходимость применения в сфере ВИЭ новых технологий, которые позволят развивать не только сферу производства, но и науку, и образование, что даст возможность Азербайджану интегрироваться в европейскую научную систему.

«Эти планы позволят Азербайджану стать международным хабом и в ближайшее время интегрироваться в мировую экономику. Мы знаем наши приоритеты, и все государственные структуры будут работать в этом направлении. Государственная стратегия позволит достичь этих целей более эффективным образом. Полагаю, что для достижения этих целей будут представлены и соответствующие преференции», - сказал Гарибли.

Азербайджан уже зарекомендовал себя в качестве надежного поставщика нефти и природного газа, и сегодня мы находимся на пути к развитию «зеленой» энергетики и намерены сказать свое слово и в этой сфере. Несмотря на то, что Азербайджан - страна, богатая нефтегазовыми ресурсами, мы не пренебрегаем глобальными тенденциями по снижению выбросов углекислого газа и действуем в соответствии со своими обязательствами по Парижскому соглашению, в рамках которого Азербайджан принял на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года. Неслучайно в подписанном недавно меморандуме о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном, помимо увеличения поставок газа до 2027 года, также отражены планы по сотрудничеству в сфере использования водорода и снижению выбросов метана.

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