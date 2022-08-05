Цена нефти Brent опустилась ниже $93 за баррель впервые с 21 февраля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $93 за баррель впервые с 21 февраля 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:26, Brent теряла 1,3%, опускаясь до $92,9 за баррель.

К 16:30 цена Brent ускорила снижение и находится на уровне $92,83 за баррель (-1,37%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2022 года дешевеет на 1,64% - до $87,09 за баррель.