Нефть дешевеет на данных о резком росте запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько снижаются на новостях о достижении запасов этого сырья в США рекорда года. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,38%, до 97,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 91,55 доллара.

Понижательным фактором для рынка остаётся вчерашняя статистика из США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 августа, выросли на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 432 миллионов баррелей, хотя аналитики почти не ожидали роста запасов, которые теперь, таким образом, достигли самого высокого уровня в этом году.

Рынки также продолжают оценивают факторы, указывающие на увеличение предложения "черного золота". Так, например, компания "Транснефть" приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" через Украину в направлении Венгрии и Словакии.