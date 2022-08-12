Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,47%, до 99,13 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 93,87 доллара.

В пятницу нефть дешевеет в рамках коррекции после двух дней роста. Так, за два предыдущих дня нефть марки Brent подорожала на 3,39%, марки WTI — на 4,2%.

Рост стоимости "черного золота" обусловлен рядом причин. Например, позитивной динамике способствовал доклад ОПЕК, в котором сообщается, что нефтяные запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития в июне были ниже средних пятилетних значений на 261 миллион баррелей. Кроме того, Международное энергетическое агентство сообщило, что повысило прогноз по спросу на нефть в мире — до 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.

Так, повышение цен этой недели может стать самым большим с апреля. "На этой неделе макроэкономические настроения в нефтяной отрасли улучшились, поскольку опасения по поводу инфляции в США ослабли после снижения цен на бензин", — сказал агентству Блумберг аналитик CITIC Futures Co. Гуй Чэньси (Gui Chenxi).