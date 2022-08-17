Экс-министр Румынии призывает Еврокомиссию обеспечить скорейший запуск IGB

БАКУ /Trend/ - Бывший министр энергетики Румынии Разван Николеску направил письмо комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон с просьбой принять меры для ускорения запуска интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа, сообщает Trend в среду со ссылкой на румынские СМИ.

«10 декабря 2014 года в качестве министра энергетики Румынии я вместе со своими коллегами из Греции и Болгарии запустил европейский проект Вертикального коридора, целью которого было диверсифицировать маршруты, и особенно источники природного газа, через доступ к греческим СПГ-терминалам и газу, добываемому в Азербайджане. Запуск проекта состоялся в штаб-квартире Европейской комиссии в присутствии вице-президента Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича. Мы все были полны решимости и оптимизма в связи с тем, что создадим альтернативные источники для европейских потребителей, а также для потребителей из Республики Молдова и Украины, двух соседних стран, интегрированных в наш рынок», - говорится в письме.

Экс-министр отмечает, что первым этапом реализации этого проекта было обеспечение реверсивного потока между Болгарией и Грецией в первые три года после подписания соответствующего соглашения в декабре 2014 года.

«Смена правительств в двух странах ЕС, отсутствие воли руководства «Булгартрансгаз» соблюдать принятые соглашения, а также бездействие специализированных служб Европейской комиссии при выполнении ими своих обязанностей по наблюдению за выполнением европейских целей и соответствующего законодательства привели к задержкам в реализации проекта. К счастью, самая технически сложная часть Вертикального коридора BRUA была завершена Румынией в предполагаемые сроки и в рамках выделенного бюджета. Эта неэффективность в достижении общих целей ЕС в сочетании с быстрым развитием других инфраструктурных проектов (продление «Турецкого потока» через Болгарию в Венгрию) усугубили зависимость европейских потребителей в нашем регионе от единого источника поставок («Газпром») вместо его уменьшения, как мы предлагали в 2014 году», - пишет Николеску.

В письме подчеркивается, что в реализации данных проектов также участвовали европейские компании Bulgartransgaz (Болгария) и FGDZ (Венгрия).

«Как человеку, посвятившему важную часть своей карьеры служению интересам Европейского союза, в том числе в качестве президента ACER, мне трудно смириться с бездействием со стороны служб Европейской комиссии. Цели и правила должны соблюдаться в ЕС всеми. Как вы, наверное, знаете, перебои в европейской газовой инфраструктуре являются такой же серьезной проблемой, как и нехватка поставок. Учитывая вышеизложенное, прошу вас начать быструю процедуру проверки соответствия действий «Булгартрансгаза» европейскому законодательству. Зима приближается, прошло восемь лет, и времени на рассказы больше нет», — пишет экс-министр Румынии.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn