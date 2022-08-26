Борис Джонсон высказался против заморозки цен на электричество в стране

Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против заморозки цен на электричество в стране, как к этому призывает оппозиция в свете резкого скачка цен на свет. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не думаю, что мы должны ограничить цены для совершенно всех домохозяйств, для богатых семей в стране", - сказал Джонсон, признав в то же время, что ситуация этой зимой в Соединенном Королевстве в плане стоимости жизни "будет тяжелой". "В конце концов мы применим необходимые меры, чтобы добиться энергетической независимости, и справимся с этим", - заверил премьер, пообещав вкладывать больше средств в развитие ядерной энергетики и ветроэнергетики, в увеличение добычи газа в Северном море.

По утверждению Джонсона, причины нынешней ситуации с ростом цен связаны с действиями России в Украине.

В пятницу Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства объявило о том, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80% до рекордной суммы в 3 549 фунтов ($4,2 тыс.) в год. В результате этого увеличения размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на 1 578 фунтов ($1,86 тыс.) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле, когда они подскочили сразу на 54%, до 1 971 фунта в год ($2,33 тыс.). По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут взлететь до 6,5 тыс. фунтов ($7,7 тыс.).