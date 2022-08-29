bp завершила программу техобслуживания на «Шах Дениз»

БАКУ /Trend/ - bp, которая является оператором проекта разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», в рамках своей годовой рабочей программы завершила работы по плановому техническому обслуживанию на платформе Shah Deniz Alpha и объектах "Шах Дениз-1" на территории Сангачальского терминала, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на компанию.

В соответствии с планом добыча на платформе Shah Deniz Alpha была приостановлена с ​​14 августа на 14 дней, чтобы обеспечить эффективное техническое обслуживание, инспекцию и проектные работы.

Все запланированные работы были полностью выполнены, производственные и экспортные системы платформы и терминала введены в эксплуатацию. Ведутся работы по постепенному наращиванию добычи.

Напомним, что запланированная программа профилактических работ включала в себя профилактическое обслуживание и проверку критически важного для безопасности оборудования, замену факельных кабелей, врезки газоанализатора и другие работы по техническому обслуживанию и осмотру.

Отметим, что bp регулярно проводит аналогичные работы и на других платформах и объектах в Каспийском море.