Стоимость нефти падает в рамках коррекции

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после заметного роста торговым днем ранее, когда марка Brent снова закрепилась выше 100 долларов за баррель. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,45%, до 102,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 96,81 доллара.

На рынке нефти во вторник утром наблюдается коррекционное снижение после роста торговым днем ранее. За понедельник нефть марки Brent подорожала почти на 2%, а WTI — более чем на 4%. Росту цен накануне способствовали возможные перспективы сокращения нефтяного предложения и увлечения спроса на рынках.

Так, ожидания сокращения совокупного предложения нефти, в частности, на рынок пришли после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить её добычу. А ожидания об увеличении спроса усилились после заявления известного предпринимателя Илона Маска о том, что в краткосрочной перспективе человечеству может понадобиться больше нефти и газа, с учётом того, что без ископаемых энергоносителей "цивилизация рухнет".