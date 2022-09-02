Поданы практически все документы для выдачи разрешения на эксплуатацию IGB

БАКУ /Trend/ - Параллельно с отделочными работами, проводимыми генподрядчиком, продолжается координация административных процедур в Болгарии и Греции, необходимые для выдачи всех разрешений на использование интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и его ввода в эксплуатацию.

Об этом Trend сообщили в пятницу в проектной компании ICGB AD.

«На данный момент мы представили в соответствующие органы более 95 процентов всех необходимых документов для предварительного рассмотрения и согласования, чтобы помочь ускорить созыв комиссии для выдачи Акта 16 и, соответственно, разрешения на эксплуатацию. Потребители и предприятия рассчитывают на то, что интерконнектор заработает с 1 октября и поможет снизить цены на энергоносители в отопительный сезон», — сказала исполнительный директор ICGB AD от Болгарии Теодора Георгиева.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

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