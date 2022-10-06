Американская компания резервирует мощности в интерконнекторе Греция-Болгария

БАКУ/Trend/ - Американская энергетическая компания Linden Energy подтвердила свое обязательство по использованию 10 процентов мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в рамках 20-летнего контракта, сообщает Trend со ссылкой на SeeNews.

В августе Linden Energy завершила согласованную сделку по приобретению 50 процентов акций болгарского частного поставщика природного газа Overgas Inc.

«Трубопровод IGB является ключом к диверсификации газовых рынков в Болгарии и во всем регионе. Этот трубопровод будет неотъемлемой частью наших целей с Overgas, и мы рады, что он будет использоваться в синергии терминалом Ревитусса в Греции», - сказал основатель и президент Linden Energy Стивен Пейн.

Он отметил, что все участники рынка с нетерпением ждут соединения IGB с трубопроводной системой DESFA и будущим терминалом СПГ в Александруполисе (Греция).

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров газа в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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