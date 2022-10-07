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Названы сроки завершения строительства узловой подстанции "Гадрут"

Энергетика Материалы 7 октября 2022 12:58 (UTC +04:00)
Названы сроки завершения строительства узловой подстанции "Гадрут"

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Самир Али
Самир Али
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ГАДРУТ /Trend/ - Строительство узловой подстанции "Гадрут" завершится в середине ноября.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил начальник Карабахской региональной электросети ОАО "Азеришыг" Джанахмед Ахмедов.

Он отметил, что новая узловая подстанция "Гадрут", включенная в схему кольцевого электроснабжения 35 кВ и созданная между подстанциями "Шюкюрбейли", "Гадрут" и "Шуша", будет обеспечивать потребности в электроэнергии инфраструктуры различного назначения в поселке Гадрут.

«Создание на подстанции Центра интеллектуального управления электросетями создаст основу для обеспечения непрерывного контроля над процессом распределения электроэнергии, повышения энергоэффективности, бесперебойного и качественного энергоснабжения», - сказал Ахмедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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