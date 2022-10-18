Южный газовый коридор играет решающую роль в обеспечении энергобезопасности Европы – Джеффри Пайетт

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор сыграл решающую роль в оказании помощи Европе, в частности Италии, Греции и Болгарии, в преодолении трудностей, связанных с обеспечением энергобезопасности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт, выступая на Региональной конференции по перспективам чистой энергетики: продвижение целей в области климата и безопасности, которая состоялась в Стамбуле 10-11 октября.

Он отметил, что, как и Южный газовый коридор, интерконнектор Греция-Болгария (IGB) стал кульминацией многолетних технических, коммерческих, политических и дипломатических усилий.

«Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен справедливо отметила, что этот проект меняет правила игры в энергетической безопасности Европы. Мы с нетерпением ждем завершения следующего этапа проектов по доставке газа на Западные Балканы. Мы также высоко ценим то, что сделала Турция, используя свои собственные новые мощности по регазификации для поддержки поставок СПГ своим соседям. Большая часть этой газовой инфраструктуры связана с поэтапным отказом от угольной энергетики в регионе и, таким образом, также способствует достижению наших целей в области климата», — отметил Пайетт.

По его словам, как страна с крупной экономикой и член НАТО, Турция играет важнейшую роль в региональных усилиях по диверсификации, и наиболее ярким примером тому является Южный газовый коридор.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

Twitter: @Lyaman_Zeyn