Венгрия подпишет соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 декабря подпишет соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Румынию по подводному кабелю на дне Черного моря.

Как сообщил в понедельник пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, заключение четырехсторонней договоренности состоится в Бухаресте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Виктор Орбан подпишет это соглашение 17 декабря в Бухаресте", - процитировало Хаваши венгерское информационное агентство MTI.