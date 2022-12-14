Нефть дешевеет после роста в течение двух дней

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после двухдневного роста. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,25% — до 80,48 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 75,24 доллара. За понедельник и вторник стоимость нефти марки Brent увеличилась на 5,93%, марки WTI — на 4,52%.

В среду утром цены на нефть снижаются после роста, обусловленного опасениями о снижении предложения этого вида сырья в свете сообщения TC Energy об остановке прокачки по трубопроводу Keystone Pipeline System из-за утечки. Также к увеличению цены "черного золота" привели перспективы роста спроса в свете ослабления коронавирусных ограничений на передвижение в Китае.

Кроме того, росту способствовала статистика из США. Годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась до 7,1% с 7,7% месяцем ранее при прогнозе в 7,3%. Так, данные по инфляции негативно повлияли на курс доллара, удешевление которого традиционно подогревает спрос на "рисковые" активы, такие как нефть.