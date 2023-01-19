Цена азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 января понизилась на 0,06 доллара относительно предыдущего показателя и составила 91,17 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,02 доллара – до 89,01 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,55 доллара, составив 48,54 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 января повысилась на 1,58 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,93 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 19 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.