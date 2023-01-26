Сектор Upstream в Азербайджане нуждается в дополнительных инвестициях для удвоения поставок газа в Европу

БАКУ /Trend/ - Сектор Upstream (разведка и добыча) в Азербайджане нуждается в дополнительных инвестициях для удвоения поставок газа в Европу, сказал Trend в четверг бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Он отметил, что десять стран запросили у Азербайджана дополнительных объёмов газа.

«В июле прошлого года Европейский Союз и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом энергетическом партнерстве, важной частью которого является удвоение поставок азербайджанского природного газа в Европу к 2027 году. Во-первых, для этого необходимо больше инвестиций в разведку и добычу в Азербайджане. Азербайджан рассматривает «глубинный газ» на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли», а также проект разработки месторождения «Абшерон» и другие месторождения как источники для удвоения экспорта в ЕС с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров», - сказал Брайза.

Бывший посол отметил, что в дополнение к этому Азербайджан резко увеличивает производство возобновляемой энергии, и это высвободит больше природного газа, который не будет сжигаться на электростанциях Азербайджана, а вместо этого может быть экспортирован в Европу.

«Определенные объёмы газа могут быть доступны из Туркменистана, если, наконец, Туркменистан будет сотрудничать с Азербайджаном как в разработке месторождения «Достлуг» в Каспийском море, так и в экспорте значительного количества туркменского газа, который добывается на месторождении под названием «Блок 1» в Каспийском море», — добавил он.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года по Южному газовому коридору. Ожидается, что в 2023 году Азербайджан экспортирует в Европу не менее 11,6 миллиарда кубометров газа. Общий экспорт природного газа из Азербайджана в этом году составит почти 24 миллиарда кубометров.