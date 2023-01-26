bp о ходе реализации проекта солнечной электростанции в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - По завершении согласования технической и коммерческой рамок проекта строительства солнечной электростанции bp в Джабраиле в течение этого года, мы сможем говорить об инвестиционном решении.

Об этом сказал в четверг, отвечая на вопрос Trend, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

«Как вы знаете, в предыдущие годы мы подписали соглашение. Работы по проекту продолжаются. Можно сказать, что уже завершено согласование технических и коммерческих параметров. Территория очищается от мин. После завершения согласования технической и коммерческой рамок проекта в течение этого года, мы сможем говорить об инвестиционном решении», - сказал он.

Напомним, что в июне 2022 года министерство энергетики Азербайджана и bp подписали исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Этот документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана и развитием сектора возобновляемой энергетики, а также обязательствами по сокращению выбросов углерода на 35 процентов к 2030 году и реализации стратегии bp стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.