МВФ спрогнозировал снижение цены на нефть в 2023 году на 16%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что цена барреля нефти снизится в текущем году на 16,2%, до $81,13. Об этом говорится в опубликованном в понедельник январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2023 году цены на нефть снизятся примерно на 16%, в то время как цены на нетопливные сырьевые товары, как ожидается, снизятся в среднем на 6,3%", - отмечают авторы доклада.

"Средняя прогнозируемая цена, рассчитанная на фьючерсных рынках по состоянию на 29 ноября 2022 года, составит $81,13 в 2023 году и $75,36 в 2024-м", - говорится в документе. Таким образом, в следующем году цена на нефть снизится на 7,1%.

По мнению МВФ, "рынки энергоносителей быстрее, чем ожидалось, приспособились к [экономическим] потрясениям", вызванным конфликтом в Украине. Тем не менее "резкий рост мировых цен на энергоносители и продовольствие вызвал кризис стоимости жизни" в прошлом году. Как отмечают в фонде, более высокие, чем ожидалось, цены на нефть, газ и продовольствие в связи с конфликтом в Украине "могут вновь повысить общую инфляцию".