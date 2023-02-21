Пакистан заинтересован в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пакистан ведет переговоры с Азербайджаном относительно импорта продукции нефти, масел и смазочных материалов (ГСМ) в кредит, а также о поставках сжиженного природного газа (СПГ) по доступным ценам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Geo News, об этом сказал высокопоставленный чиновник Министерства энергетики Пакистана.

Как сообщается, делегация во главе с федеральным государственным министром Пакистана Мусадиком Маликом находится с визитом в Баку с 18 февраля. Визит продлится до 23 февраля.

Компания Pakistan LNG Limited (PLL) хочет подписать соглашение с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR о поставках СПГ по более низким ценам по сравнению с текущими рыночными ценами.

Отметим, что сегодня SOCAR покупает и продает СПГ в рамках весьма широкой географии, включая бассейн Средиземного моря, Азию и другие регионы. СПГ закупается у третьих сторон. Этот товар не экспортируется из Азербайджана из-за отсутствия прямого выхода к мировому океану.

Поставки СПГ в Пакистан не полностью покрывают растущие потребности страны в топливе.

Импорт СПГ в Пакистан в 2022 году составил 9 миллиардов кубометров, что на 20 процентов меньше, чем в 2021 году (11,2 миллиарда кубометров).

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