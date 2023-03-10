Азербайджан играет большую роль в обеспечении энергобезопасности - экс-вице-президент ExxonMobil

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала бывший вице-президент ExxonMobil Джин Бадершнайдер во время панельного заседания в рамках X Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что Азербайджан может стать одним из первых и, возможно, единственных водородных хабов.

"В Азербайджане есть прекрасные возможности для развития ветровой, солнечной и других видов энергии", - сказала Бадершнайдер, добавив, что страна вкладывает большие средства в сферу энергоресурсов.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)