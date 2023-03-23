Хорватия надеется на дальнейшее финансирование Ионическо-Адриатического трубопровода

БАКУ /Trend/ - Хорватия надеется на дальнейшее финансирование проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), сказали Trend в компании Plinacro, которая является оператором газотранспортной системы Хорватии.

"В методических рекомендациях по реализации "зеленой повестки дня" для Западных Балкан, в сопроводительном документе по экономическому и инвестиционному плану для Западных Балкан, IAP признан проектом, заслуживающим поддержки. Поэтому мы надеемся на возможность финансирования и из других фондов Европейского союза", - сказали в компании.

В Plinacro сообщили, что на подготовительных этапах проекта компания получила грант в рамках Западно-балканской инвестиционной программы (Western Balkans Investment Framework - WBIF) на комплексное технико-экономическое обоснование в размере 3,5 миллиона евро, а Черногория и Албания дополнительно получили грант в размере 4,2 миллиона евро.

Отметим, что Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью согласования технических вопросов соединения.

Twitter: @Lyaman_Zeyn