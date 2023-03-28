На освобожденных территориях Азербайджана приступили к реализации премиального топлива

БАКУ /Trend/ - ЗАО "SOCAR PETROLEUM" ввело в эксплуатацию в Шуше новую модульную автозаправочную станцию (АЗС), сказали во вторник Trend в пресс-службе ЗАО.

Было отмечено, что с февраля этого года на новой АЗС приступили к реализации бензина премиальной марки АИ-95, а также установлены POS-терминалы для безналичной оплаты.

Напомним, что в настоящее время в стране действуют 45 АЗС SOCAR и 11 баз нефтетерминалов. На АЗС, работающих под брендом SOCAR, есть ряд преимуществ для клиентов, в том числе возможность проверки точности объема топлива. Учитывая стратегический план развития компании, ожидается, что в будущем количество АЗС будет увеличено.