В ближайшее время начнется строительство турецкого участка газопровода Игдыр-Нахчыван – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнется строительство турецкого участка газопровода Игдыр-Нахчыван.

Об этом, как передает в четверг Trend, сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

Согласно публикации, министр обсудил в Будапеште совместную деятельность по энергетическим проектам со своим турецким коллегой Фатихом Донмезом.

Напомним, что Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван 15 декабря 2020 года.

Проект будет реализован Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкой BOTAŞ. В настоящее время Нахчыван получает газ в основном через Иран. Поставки азербайджанского газа через Турцию помогут Нахчывану удовлетворить свои потребности в газе. Турецкий участок трубопровода от Игдыра до Садарака в Нахчыване будет иметь протяженность 85 километров.