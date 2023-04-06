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Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика Материалы 6 апреля 2023 09:14 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого апреля повысилась на 0,36 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,06 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,31 доллара – до 85,98 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,31 доллара, составив 55,37 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого апреля повысилась на 0,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,6 доллара за баррель.

Официальный курс на шестое апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.

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