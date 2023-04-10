Saudi Aramco поставит в мае покупателям нефть в полном объеме

Компания Saudi Aramco обеспечит в полном объеме отгрузку нефти в мае минимум для четырех заказчиков в Северо-Восточной Азии, несмотря на сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также проинформировала трех покупателей в Азии, что полностью выполнит обязательства по поставкам в июне. При этом спрос на углеводороды в этом регионе в мае сократится из-за временного закрытия нескольких нефтеперерабатывающих заводов на техобслуживание.

2 апреля несколько стран ОПЕК+ заявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года для обеспечения стабильности мирового энергетического рынка. Эти решения были подтверждены по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшегося 3 апреля. Общий объем добровольного сокращения составит 1,66 млн б/с и станет дополнением к действующим с ноября 2022 года договоренностям о снижении добычи на 2 млн б/с в рамках сделки ОПЕК+.