Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 апреля повысилась на 0,25 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,54 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,26 доллара – до 84,08 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,24 доллара, составив 54,64 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 апреля повысилась на 0,26 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,4 доллара за баррель.

Официальный курс на 22 апреля составляет 1,7 AZN/ 1 USD.