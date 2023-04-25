Азербайджан начнет поставки газа по «Кольцу солидарности» – посол Болгарии Руслан Стоянов (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан начнет поставки газа в Европу по «Кольцу солидарности», сказал в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов.

«В прошлом году Болгарии удалось диверсифицировать источники поставок газа. Из страны, которая предоставляла возможности для транзита российского природного газа через свою территорию, Болгария превращается в активный дистрибьютор газа из различных источников. Среди прочих факторов этого удалось достичь благодаря соглашению о доступе к турецким терминалам сжиженного природного газа (СПГ), соглашениям с Грецией, а также строительству новых газовых интерконнекторов, в том числе с Сербией. Строительство газового соединения с Сербией началось 1 февраля 2023 года. В ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Софию в октябре 2022 года, болгарская сторона предложила возможность поставки дополнительных объемов азербайджанского газа в Центральную, Западную и Южную Европу с использованием газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. По этому вопросу выдвинуты предложения и имеется предварительное согласование с газовыми операторами четырех стран», - сказал он.

Стоянов отметил, что в Болгарии ожидается церемония открытия офиса азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.

«Также будет подписан меморандум об официальном оформлении инициативы «Кольцо солидарности» (STRING), которая была выдвинута Президентом Болгарии Руменом Радевым в октябре 2022 года. По «Кольцу солидарности» будут поставлены дополнительные объемы газа из Азербайджана в ЕС на основе соглашения, подписанного с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с минимальными затратами», - пояснил он.

Посол отметил, что Южный газовый коридор (ЮГК) - масштабный проект, и Азербайджан является важной движущей силой его успешной реализации.

«Его реализация стала примером того, чего можно добиться, когда правительства, частные компании и финансовые учреждения мотивированы и готовы работать вместе. Я рад, что Болгария с самого начала участвует в этой инициативе. Конечно, это было бы невозможно без давних дружественных двусторонних политических отношений между нашими странами, которые естественным образом переросли в стратегическое партнерство. Сейчас Болгария – единственная страна, территорию которой ЮГК напрямую не пересекает, но которая получает 1 миллиард кубометров азербайджанского газа ежегодно. Это составляет около 10 процентов мощности Трансадриатического трубопровода (ТАР) на данном этапе и около 30 процентов годового потребления Болгарии. Таким образом, Азербайджан становится важнейшим энергетическим партнером Болгарии и ЕС в целом в деле реальной диверсификации как источников, так и маршрутов поставок газа», - отметил Руслан Стоянов.

Он напомнил, что церемония открытия интерконнектора Греция-Болгария (IGB), которая состоялась в Софии 1 октября 2022 года с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, а также президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, положила начало его коммерческой эксплуатации.

«IGB является ключевым маршрутом для транспортировки газа через Трансадриатический трубопровод (TAP) по территории Греции в Болгарию и соседние страны. Это важнейший проект для диверсификации поставок газа в регион Юго-Восточной Европы, проект, представляющий общий интерес, и приоритетный проект в рамках Группы высокого уровня по энергетическому соединению Центральной и Юго-Восточной Европы. IGB вместе с хорошо развитой болгарской национальной газотранспортной системой и уже существующими газовыми интерконнекторами с Турцией, Грецией и Румынией предоставит моей стране возможность стать настоящим региональным хабом для распределения газа из разных источников и разных маршрутов, что, собственно, и является сутью диверсификации. Таким образом, ЮГК изменил энергетическую карту не только Болгарии, но и всего Балканского региона», - сказал он.

Посол отметил, что Болгария готова возглавить усилия по укреплению энергетического сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы и изучить пути более скоординированного и эффективного преодоления возникающих трудностей в энергетическом секторе.

«Азербайджан является важным энергетическим партнером для ЕС, и мы ожидаем дальнейшего роста нашего партнерства на основе Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном, подписанного в июле 2022 года. Возможность увеличения поставок природного газа из Азербайджана как минимум до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году будет способствовать достижению целей диверсификации в соответствии с планом REPowerEU. Что касается дополнительных поставок в Болгарию из Азербайджана, то все будет зависеть от наличия свободных объемов природного газа, а также от мировых цен на газ», - сказал Стоянов.

Возможности для сотрудничества в неэнергетическом секторе

«В настоящее время энергетическое сотрудничество выделяется важной сферой взаимодействия между нашими двумя странами. Болгария проявляет заметную заинтересованность в участии и сотрудничестве и, таким образом, внимательно отслеживает и анализирует последние разработки и планы Азербайджана в области энергетики, в контексте потенциала страны для производства и передачи возобновляемых источников энергии. Кроме того, Болгария также заинтересована в транспортной сфере в контексте растущей коммерческой привлекательности транспортного коридора для транзита грузов через Азербайджан в Среднюю Азию и наоборот. Проект развития и транспортировки «зеленой» энергии, соглашение о котором было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, рассматривается в Софии как особенно перспективный в этом отношении», - сказал он.

Безусловно, как сказал Стоянов, дополнительные возможные направления для активного сотрудничества с Азербайджаном можно рассмотреть в сферах поставок товаров для пищевой промышленности и оборудования, вин и безалкогольных напитков, парфюмерно-косметической продукции, медикаментов, одежды, обуви, мебели, санитарно-технического оборудования, строительных материалов, электронных и электротехнических товаров, электродвигателей, машин, грузоподъемных машин и т.д.

«Азербайджанская сторона также проявила интерес к сотрудничеству в сфере сельского и лесного хозяйства. Строительство является еще одним перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества, учитывая реализуемую Азербайджаном масштабную внутреннюю инвестиционную программу, предусматривающую строительство ряда объектов инфраструктуры общегосударственного значения, в том числе железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, жилых и офисных зданий и т. д., что создает возможности для болгарских строительных компаний», - сказал болгарский дипломат.

Он отметил, что есть потенциал для развития сотрудничества и в сфере туризма.

«Для укрепления туристических связей министерство туризма Болгарии предложило провести в 2023 году встречу болгаро-азербайджанской рабочей группы по туризму с целью разработки плана совместных действий на период 2023-2025 годов. В 2022 году Болгарию посетили 5 040 туристов из Азербайджана, что означает 114-процентный рост по сравнению с 2021 годом. Для сравнения: в 2019 году до пандемии COVID-19 число туристов из Азербайджана в Болгарию составило 4158, в 2020 году во время пандемии - 1682, а в 2021 году число азербайджанских туристов, посетивших Болгарию, составило 2350. Здесь я хотел бы напомнить, что в 2018 и 2019 годах Buta Airways осуществляла прямые рейсы между городами Баку и София. За месяцы, в течение которых осуществлялись прямые рейсы, наблюдался рост количества пассажиров. В настоящее время прямого рейса нет, но стороны ведут активные переговоры о его перезапуске. Изыскиваются возможности для развития и продвижения партнерских отношений между туроператорами обеих стран, развития вспомогательных и развлекательных услуг, обмена группами туристов, участия компаний в организованных туристических выставках обеих стран, развития туристических маршрутов. В связи с этим буквально несколько дней назад Болгария была представлена национальным стендом на 19-й Азербайджанской международной выставке путешествий и туризма - крупнейшей международной туристической выставке, организованной в стране и получившей статус ведущей международной выставки в Кавказском регионе. Азербайджанская сторона также проявила интерес к возможностям участия болгарских компаний в строительстве туристической инфраструктуры в стране», - сказал он.

Стоянов отметил, что в настоящее время инвестиции остаются малоразвитым направлением в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Болгарией.

«В рамках визита Президента Ильхама Алиева в Софию в 2022 году был обсужден ряд перспективных двусторонних инвестиционных проектов в широком спектре областей (наряду с энергетикой), например, в сферах информационных технологий, сельского хозяйства, технологий, образования, в гуманитарной сфере и так далее. Принято решение об открытии представительства государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в Болгарии. Компания уже присутствует в ряде стран Европы, в одних как владелец сети автозаправочных станций, в других как партнер нефтеперерабатывающих предприятий. То есть у компании большой опыт, и мы уверены, что, исходя из значительного потенциала, представительство SOCAR в Софии будет способствовать дальнейшему углублению наших двусторонних отношений», - добавил дипломат.

Обзор торговых отношений

«Объем двусторонней торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. Соглашение об экономическом сотрудничестве между правительством Республики Болгария и правительством Азербайджанской Республики, подписанное в Баку 12 ноября 2007 года, является прочной основой для интенсификации нашего экономического партнерства, которое необходимо развивать и доводить до уровня, соответствующего современным требованиям. Необходимо восстановить и активно использовать механизм Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, так как она является площадкой для обсуждения широкого круга проектов в различных сферах», - сказал он.

Стоянов отметил, что Болгария готова поддержать организацию визитов азербайджанских бизнес-делегаций в Софию и другие крупные болгарские города, представить возможности сотрудничества в различных сферах, таких как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, туризм и так далее. Болгария может экспортировать всемирно известное промышленное оборудование, продукты пищевой промышленности, фармацевтические препараты, парфюмерно-косметическую продукцию, которые также известны азербайджанскому потребителю.

«Болгаро-азербайджанская торгово-промышленная палата, созданная в 2014 году, призвана сыграть важную роль в этом процессе. Болгария желает более тесно сотрудничать с Азербайджаном в области транспорта. Мы заинтересованы в транспортных и энергетических коридорах, а также в цифровой связи между Азией и Европой через Болгарию», - добавил дипломат.

Приоритеты дипмиссии в Азербайджане

«Прежде всего, я хотел бы сказать, что для меня честь и привилегия представлять свою страну в Азербайджане. В прошлом году наши страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Наши страны исторически связывают искренняя дружба и взаимное уважение, что также подтверждается активным политическим диалогом на высшем уровне в последние годы. Отношения между двумя странами подняты на стратегический уровень, и Болгария рассматривает Азербайджан как важного и надежного, приоритетного партнера. Как посол я буду прилагать усилия для углубления практического и плодотворного сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», - сказал он.

Безусловно, как отметил Стоянов, одним из основных направлений двусторонних отношений является энергетика.

«После ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария наша страна в настоящее время получает согласованные поставки азербайджанского газа в полном объеме - 1 миллиард кубометров в год в рамках долгосрочного контракта, подписанного двумя нашими странами. Есть, конечно, и другие сферы, в развитии которых наши страны взаимно заинтересованы, такие как инновации, высокие технологии, торговля, инвестиции, культура и образование, это важные предпосылки для дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества», - заключил посол.

Twitter: @Lyaman_Zeyn