Азербайджан поставил в Болгарию более 150 млн кубометров газа

БАКУ /Trend/ - Общая стоимость газа, экспортированного из Азербайджана в Болгарию в феврале 2023 года, составила27 380 169 евро, сообщили Trend во вторник в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Как следует из данных Eurostat, в феврале этого года Азербайджан экспортировал в Болгарию 75,08 миллиона кубометра газа.

В общей сложности за январь-февраль Болгария импортировала из Азербайджана более 152 миллионов кубометров газа на сумму 58 086 930 евро.

Напомним, что Болгария начала импорт газа из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года. Контрактный объем поставок газа по данному интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Отметим, что за январь-февраль 2023 года в Азербайджане было добыто 8 миллиардов кубометров природного газа. С "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 2,2 миллиарда кубометров газа, с "Шах Дениз" - 4,4 миллиарда кубометров, компанией SOCAR - 1,4 миллиарда кубометров. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года добыча газа выросла на 4 процента, то есть на 319 миллионов кубометров.

За отчетный период экспорт газа составил 4,3 миллиарда кубометров, что на 13 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

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