Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 апреля снизилась на 1,86 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,4 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,85 доллара – до 82,91 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,79 доллара, составив 54,65 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 апреля понизилась на 1,79 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,47 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.